Pollenza, trovato con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: nei guai un 41enne

MACERATA - Nel corso della serata di sabato nell’ambito di un servizio a largo raggio per il controllo straordinario e coordinato del territorio disposto dal Comando Provinciale carabinieri di Macerata, questa Compagnia, nella zona di competenza, ha sviluppato una serie di attività attraverso un articolato dispositivo composto dalle pattuglie delle Stazioni, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo, supportate da un’Aliquota del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Macerata e da un’unità antidroga del Nucleo cinofili carabinieri di Pesaro.



Nello specifico la finalità del servizio è stata quella di prevenire e reprimere i reati in genere, con particolare riferimento al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti e di quelli contro il patrimonio, il controllo di luoghi di aggregazione giovanile, il controllo della circolazione stradale per contrastare le violazioni al codice della strada e il traffico di autoveicoli e merci rubate, il controllo di esercizi pubblici, in particolare quelli frequentati da pregiudicati, ed infine il controllo delle persone sottoposte a detenzione domiciliare e a misure di prevenzione e sicurezza.



Al riguardo, nel corso delle operazioni è stata tratta in arresto una persona e sei sono state deferite in stato di libertà, nonché una segnalata per uso personale di droga. Inoltre sono state controllate complessivamente 62 persone, tra le quali 20 cittadini stranieri, controllati 30 autoveicoli e verificati 25 obiettivi sensibili tra i quali 5 esercizi pubblici.



A Pollenza, a seguito di verifica in un esercizio pubblico, militari della Stazione di Monte San Giusto, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo CC Cinofili, hanno deferito in stato di libertà un uomo 41/enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché deteneva 8,4 grammi di hashish e 7.2 di cocaina e contestualmente segnalato al prefetto per uso personale di droga un giovane 25/enne trovato in possesso di 2,3 grammmi di hashish;

La Stazione di Macerata, ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino macedone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata, a seguito di condanna per reati ambientali dovendo lo stesso espiare la pena di 6 mesi di reclusione e pagare 2,600.00 € di ammenda

La Stazione di Corridonia ha deferito in stato di libertà un cittadino pakistano per furto aggravato, in quanto lo stesso recatosi in un esercizio pubblico del luogo ha prelevato un prodotto esposto, di esiguo valore, omettendo però di recarsi alla cassa per il pagamento. La scena è stata notata dalla cassiera la quale ha chiamato i carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno trovato la persona ancora presente nel negozio e recuperato e restituito la refurtiva all’avente diritto;

Il N.O.R. – Sezione Radiomobile ha deferito in stato di libertà 4 persone per guida in stato di ebbrezza, risultate positive all’accertamento del tasso alcolico svolto con l’etilometro, con conseguente ritiro della patente di guida.