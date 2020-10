«Troppi studenti senza mascherina». La polizia locale sale sugli scuolabus

MACERATA - Sfiora ormai quota 900 il numero delle persone in isolamento nella provincia di Macerata. Ieri il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che sono 893 i soggetti in isolamento domiciliare nel Maceratese; 82 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 115 sono sintomatici mentre 14 sono operatori sanitari. Ieri i nuovi positivi registrati in Provincia erano cinque a fronte però di un numero inferiore di tamponi processati.



Intanto dalla scorsa settimana sono iniziati dei servizi specifici della polizia municipale di Pollenza a bordo degli scuolabus comunali. «Questo tipo di servizio, particolarmente delicato ed importante nella sua finalità, è di fatto una importante attività di prevenzione alla diffusione del Coronavirus e, pur essendo effettuato nei confronti di minorenni, siamo convinti apporterà significativi benefici anche alla sfera famigliare dello studente - spiega in una nota l’amministrazione comunale di Pollenza - . L’impegno degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Tiziano Fattori, si è reso necessario in quanto alcuni studenti fruitori del servizio scuolabus si ostinano, nonostante i ripetuti richiami da parte del personale preposto, a non utilizzare la mascherina di protezione o indossarla in maniera non corretta».

L’iniziativa comprende anche la sensibilizzazione alle famiglie degli alunni e vedrà anche la partecipazione del personale volontario dell’Associazione Volontaria Macerata Soccorso che sarà impegnato nelle corse di andata. Soddisfatta l’assessore ai trasporti Alessandra Ricotta: «Abbiamo pensato di istituire questo servizio aggiuntivo dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in queste prime settimane di scuola di studenti che a bordo degli autobus non mettono la mascherina e non rispettano le norme di comportamento previste dal regolamento per il trasporto scolastico. L’amministrazione comunale è impegnata da mesi sul tema Covid e per il momento la situazione sembra sotto controllo con dati di contagio molto bassi dovuti anche al grande senso di responsabilità mostrato dai pollentini, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, monitorare ogni aspetto e debellare sul nascere cattivi comportamenti che col tempo possono diventare abitudini e rivelarsi pericolosi per la salute pubblica. Ringrazio il corpo di polizia municipale di Pollenza e tutti i volontari di Protezione Civile di Macerata Soccorso a cui ho raccomandato di usare sensibilità, professionalità e diligenza, qualità che appartengono al loro bagaglio personale e che hanno dimostrato in molteplici occasioni». Intanto ancora comunicazioni dalle scuole.

