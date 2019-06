Travolto dall'auto si schianta contro il parabrezza: grave un ciclista 80enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Grave incidente questa mattina: anziano rasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza.L'ottantenne, che viaggiava in bici in via Pellico, è stato travolto da una vettura con al volante una donna di 35 anni. In seguito all'urto l'uomo, residente a Pollenza, è andato a battere sul parabrezza del veicolo. Alcuni automobilisti hanno avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata che sono giunti sul posto con l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle condizioni, ha disposto il trasferimento del ferito al nosocomio dorico.