Tragico schianto all'incrocio nella notte: muore una donna, ferito il figlio

POLLENZA - Tragico schianto nella notte a Pollenza, in contrada Morla: muore una donna di 90 anni, feriti il figlio 63enne ed il conducente dell'altra auto, un ragazzo 20enne.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23 ad un incrocio sulla Provinciale 12, immediatamente sono accorsi sul posto la Polizia stradale, i Vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Madre e figlio sono stati estratti dalle lamiere: la donna, una 90enne di Macerata, è morta poco dopo all'ospedale, il figlio è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell'altra vettura, un ragazzo 20enne, è stato portato al pronto socorso per accertamenti.

