POLLENZA - A nove anni dall’ultima volta (nel 2014 ci fu in gara anche una emergente Francesca Lollobrigida), la pista di Casette Verdini si rifà il look e si prepara ad ospitare nel prossimo weekend i campionati italiani di pattinaggio.





Circa 250 atleti e 53 società provenienti da 16 regioni saranno a Pollenza da giovedì 8 (giorno della cerimonia d’apertura) a domenica 11 giugno per contendersi i titoli tricolori delle categorie Senior e Juniores. In città sono attese migliaia di persone, una vetrina e un volano turistico importanti da mettere sul piatto con l’estate alle porte.

«Torniamo ad ospitare i campionati italiani, avremo atleti di spessore internazionale, alcuni probabilmente li rivedremo sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina – ha sottolineato Simone Illuminati della Polisportiva Juvenilia, che organizza la kermesse e che festeggia così il suo 40° anniversario di attività, alla presentazione dell’evento ieri mattina in Comune –. C’è stata una bella sinergia con il Comune, che ha tirato a lucido la pista rendendola una vera eccellenza: al momento, è una delle top 5 in Italia. Speriamo ci sia una grande partecipazione, ci dicono che le strutture alberghiere della zona da Macerata a Tolentino sono già piene di prenotazioni». Per un piccolo Comune come Pollenza, ospitare un evento del genere è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

«Da parte nostra lo sforzo è quello di mettere in condizione la società nella sua attività – spiega il sindaco Mauro Romoli –, il prossimo passo sarà quello di completare la struttura con la realizzazione degli spogliatoi. Di sicuro, questo è un evento strategico per la città sotto il profilo turistico e promozionale, senza dimenticare che lo sport è sempre e comunque un fortissimo volano di coesione sociale, specie con l’attività giovanile». L’assessore allo sport Marco Ranzuglia è al fianco delle attività della Juvenilia ormai da decenni e conosce bene le potenzialità di questa nuova sfida.

«Questa è una delle poche piste italiane che può vantare una lunghezza di 300 metri, è una vera gemma a livello italiano – dice Ranzuglia –. Sono contento, orgoglioso e preoccupato ma soltanto per il meteo. Per il Comune l’attività giovanile è la priorità e per questo ci siamo dati come criterio quello di intervenire a livello di strutture solo laddove questo generi un miglioramento delle condizioni per bambini e ragazzi. Il che non vuol dire non credere in chi ottiene grandi risultati a livello senior, ma la dimensione sociale deve essere in cima per un’amministrazione».



Dopo il saluto del delegato Coni della provincia di Macerata Fabio Romagnoli, hanno lanciato il loro guanto di sfida anche due dei cinque atleti della Juvenilia che si giocheranno le medaglie: Danny Sargoni e Valentina Buccolini, che avranno come compagni di gara anche Elisabetta Fattori, Edoardo Marinelli e Noemi Tordini.