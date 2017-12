Commerciante aggredito Rapinatore inseguito dai dipendenti della banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Aggredisce un commerciante prima dell’ingresso in banca e viene inseguito dai dipendenti dell’istituto di credito. Rapinatore fugge ma lascia a terra il bottino: un portafoglio con 400 euro. «Forse li ha lasciati perché erano tutti insanguinati», ha spiegato la vittima, Lino Gismondi, ancora sotto choc dopo qualche ora dall’aggressione. Tutto è accaduto verso le 11.30 di ieri. A quell’ora Gismondi, titolare di un alimentari-tabaccheria a Casette Verdini, è uscito dal negozio per andare in banca a depositare i soldi. «Sono stato aggredito alla spalle», ha raccontato ieri nel primo pomeriggio (a distanza di poche ore dalla rapina il commerciante era già tornato al lavoro insieme al nipote Simone).