Maxi petardo danneggia il Comune: denunciato il "bombarolo", è un artigiano di 48 anni

POLLENZA - Trovato il "bombarolo" di Capodanno: denunciato un artigiano 48enne accusato di aver distrutto le vetrate del Comune di Pollenza con una maxi petardo asemblato a mano. É stato incastrato dalle immagini di videsorveglianza.

A conclusione delle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Pollenza e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, è stato deferito all’autorità giudiziaria un artigiano 48enne di Pollenza che allo scoccare della mezzanotte del primo giorno dell’anno ha fatto esplodere un grosso petardo nelle vicinanze del Palazzo Comunale, provocando danni oltre che agli infissi del Municipio anche a quelli delle vicine abitazioni e attività commerciali.

I Carabinieri, viste le immagini dei sistemi di video sorveglianza e sentiti alcuni testimoni oculari, hanno accertato che il predetto, dopo avere assemblato numerosi petardi unendoli con del nastro adesivo, li faceva esplodere provocando l’onda d’urto che causava la rottura dei vetri delle finestre affacciate sulla piazzetta del Comune. Lo stesso dopo circa un’ora ne faceva esplodere un altro di eguale potenza in via Ungaretti di Pollenza, senza però creare ulteriori danni.

Il pollentino, che ha ammesso le proprie responsabilità rendendosi disponibile a risarcire i danni arrecati, oltre alla denuncia per esplosioni pericolose e danneggiamento è stato anche sanzionato per la violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo oltre le ore 22,00.

