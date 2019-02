I ladri passano dalle finestre e fanno incetta di gioielli in due case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA – Doppio colpo dei ladri, probabilmente la stessa banda, a cavallo tra Pollenza e Macerata.In entrambi i casi i ladri sono entrati da una finestra. Nel primo caso, a Pollenza, l’hanno infranta, portandosi via gioielli per un migliaio di euro. Nel secondo caso, nel territorio di Macerata ma ai confini con Pollenza, i ladri hanno forzato l’infisso. Anche qui hanno porttato via gioielli per qualche migliaio di euro.