Investì la moglie e la prese a martellate: condannato a 14 anni

POLLENZA - Tentò di uccidere la moglie da cui si stava separando investendola e colpendola a martellate alla testa. Condannato a quattordici anni l’ormai ex marito. Per la donna e i figli disposta una provvisionale di 350.000 euro complessivi. Si è chiuso così ieri il processo a carico di Besnik Habibaj, muratore albanese di 56 anni che per anni aveva vissuto a Pollenza. L’uomo era accusato del tentato omicidio aggravato della ex moglie, Trendelina Halimi, una connazionale di 42 anni. Tramite l’avvocato Gabriele Galeazzi del foro di Ancona il muratore aveva chiesto di accedere al rito abbreviato che gli avrebbe consentito lo sconto di un terzo della pena.Ieri il pubblico ministero Stefania Ciccioli ha chiesto la condanna a sedici anni, il gup Giovanni Manzoni ha condannato l’imputato alla pena di quattordici anni di reclusione disponendo il pagamento di una provvisionale di 250.000 euro nei confronti dell’ex coniuge e di 50.000 per ciascuno dei due figli. Tutti e tre si sono costituiti parte civile con l’avvocato Cristina Servi.