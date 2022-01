Schianto tra due auto lungo la superstrada Val di Chienti, tre persone in ospedale

POLLENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21 di ieri lungo la superstrada 77, in direzione mare, nei pressi dello svincolo di Pollenza, per un incidente stradale tra due auto. Tre le persone coinvolte, portate in ospedale dal 118. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, la polizia stradale e il 118 di Macerata.

LEGGI ANCHE

Nelle Marche i nuovi positivi oggi sono 4.923, più della metà in due sole fasce di età. Province, ecco dove il virus corre

LEGGI ANCHE

Cristina, morte choc a soli 45 anni. Nei mesi scorsi era stata morsa due volte dal ragno violino. «Dovevamo vederci a cena»

© RIPRODUZIONE RISERVATA