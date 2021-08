Si schianta contro un muro e si ribalta nel campo: donna di 36 anni in prognosi riservata

POLLENZA – Perde il controllo dell’auto, si scontra con un muro e si ribalta su un campo. È ricoverata in condizioni serie una donna di 36 anni. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, lungo contrada Morla, a Pollenza, poco dopo mezzanotte. La donna, dopo i primi soccorsi, è stata caricata a bordo dell’elisoccorso e trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. La trentaseienne è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corridonia.