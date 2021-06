Inferno di fuoco nel capannone agricolo: i pompieri fermano l'incendio e salvano gli animali

POLLENZA - Inferno di fuoco nel capannone agricolo per un incendio scoppiato nella notte: i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 00.50 circa in Contrada Palombarette nel Comune di Pollenza per il rogo di un fienile. All’interno si trovavano circa 5000 quintali di fieno. La squadra di Macerata in collaborazione con i colleghi di Tolentino sono intervenuti con tre autobotti ed un mezzo 4x4 confinando l’incendio al solo capannone, ed evitando l’espandersi delle fiamme hai capannoni adiacenti allo stesso. Al momento non risultano danni a persone o animali.

