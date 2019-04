​Auto a fuoco in un cortile Anche un capanno danneggiato dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Auto in sosta nel cortile di un’abitazione prende fuoco e le fiamme interessano un locale adibito a deposito. L’episodio è avvenuto ieri poco prima delle 19 a Casette Verdini di Pollenza. Dalla vettura, una Fiat Multipla alimentata a metano, si è sprigionato una densa colonna di fumo. Subito è stato dato l’allarme: sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha avuto ragione delle fiamme che hanno avvolto la vettura e interessato il deposito. La zona è stata messa subito in sicurezza. Notevoli i danni alle cose. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio.