Nascondeva due etti di droga in casa, giovane di 22 anni incastrato dal cane detective

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA I carabinieri di Pollenza hanno denunciato per detenzione di stupefacenti un 22enne della zona, incensurato. Effettuata una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei carabinieri cinofili della Compagnia di Pesaro: la scelta investigativa si è dimostrata vincente. Infatti nell’abitazione del giovane i militari hanno rinvenuto oltre 200 grammi di marijuana, un grammo di eroina, un flacone di metadone e materiale per il confezionamento dello stupefacente.A Corridonia invece i carabinieri della stazione hanno arrestato un 39enne pugliese. L’uomo, condannato per droga, era stato affidato ai servizi sociali per espiare la pena. Ma ha violato le prescrizioni e così l’ufficio di sorveglianza ha revocato il beneficio.