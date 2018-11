Furto o schianto e fuga? Auto trovata danneggiata nel campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Nel pomeriggio di ieri, verso le 17, è stata ritrovata un’auto danneggiata, abbandonata in mezzo ad un campo, in contrada Morla, nella frazione di Rotelli, a Pollenza. Gli agenti della Polstrada si sono recati sul posto ed hanno verificato che il veicolo, una Fiat Stilo, era seriamente danneggiata. Non si esclude che l’altra notte, chi era a bordo del mezzo, dopo un fuori strada abbia lasciato la vettura nel campo e sia andato a casa con l’intenzione di rimuovere il veicolo successivamente. Tra le ipotesi anche quella che il mezzo fosse oggetto di furto.All’interno della Fiat Stilo sono stati rinvenuti un portafoglio ed un telefonino.