Furti nelle case terremotate: l'arrestato confessa e incastra il complice

POLLENZA - Tenta di compiere furti nelle abitazioni dei terremotati, arrestato, confessa tutto e incastra il complice. Ieri mattina Roberto Morbidoni, 40 anni, di Macerata, ha deciso di collaborare con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità al giudice Chiara Minerva e al pubblico ministero onorario Francesca D’Arienzo e dando indicazioni utili per individuare il complice con cui mercoledì scorso aveva tentato di mettere a segno due furti in altrettante abitazioni a Pollenza tra contrada Morico e contrada Rambona.Erano circa le 14.30 quando Morbidoni, insieme ad un’altra persona, si era introdotto in un’abitazione di campagna resa inagibile dal terremoto mettendo tutte le stanze a soqquadro e portando via una bilancia in ferro. Il 40enne, con precedenti alle spalle, era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.