Una folla per l’addio a Agnese. Il Il fratello «Libera di viaggiare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - «E’ il tuo compleanno. Guarda quante persone si sono riunite per festeggiarlo perché è così che voglio ricordare questo giorno. Come dicevi a mamma, ora sei libera di viaggiare per il mondo come ha sempre desiderato. Ti devo ringraziare per averti avuto come sorella». E’ stato il saluto di Alessandro, il fratello della ventisettenne Agnese Brachetti, morta lunedì sera per un malore, ai funerali della ragazza che si sono svolti ieri mattina.«Portate il sorriso di Agnese con voi per il mondo» ha continuato il fidanzato della giovane, Diego di Pistoia, che è salito insieme ad Alessandro sull’altare per ricordare Agnese. Tra i due c’è stato poi un lungo abbraccio tra gli applausi della folla della chiesa e della piazza. Tantissima gente ha preso parte al rito funebre che si è tenuto nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Pollenza. In moltissimi hanno dovuto seguire la funzione dalla piazza dove erano state posizionate delle sedie ed allestiti altoparlanti. «Agnese - ha detto nell’omelia il parroco don Roberto Angelucci che ha concelebrato la funzione con il missionario don Alberico Capitani e don Giuseppe Verdenelli, parroco di Rambona - stai vicina ai tuoi cari in questo doloroso momento. La ragazza era positiva, attiva, semplice, intelligente, solare».”Nel primo banco, vicino al feretro di color marroncino coperto da rose bianche e girasoli, c’erano il padre Franco che lavora al comune di Tolentino, Alessandro, Diego e dietro la nonna Bianca ed il nonno Giovanni Romagnoli, ex sindaco di Pollenza. E’ stato proprio quest’ultimo a salire per primo sull’altare per il suo saluto alla nipote che lo chiamava nonno Nanni.«Mi hai aiutato molto. Ti voglio salutare con le parole che dedicasti a tua madre nel giorno del suo funerale “Ciao, un giorno o l’altro ci rivedremo”. Hai voluto festeggiare il compleanno con la tua mamma in cielo». Commovente anche il ricordo dell’amica del cuore Selene Forconi e di altre due ragazze. Erano presenti i sindaci di Pollenza e Tolentino, Luigi Monti e Giuseppe Pezzanesi, i colleghi di lavoro della giovane della Manpower di Civitanova Marche, le ex compagne di volley, gli amici della palestra “Exe”, molti colleghi di Franco tra i quali anche il comandante della polizia locale di Tolentino David Rocchetti. Il feretro all’uscita dalla chiesa è stato accompagnato dagli applausi e dalle note di una delle canzoni preferite da Agnese: “Hopeless wanderer” dei Manford &Sons.