Esplode una bottiglia di alcol: falegname all'ospedale con il volto ustionato

POLLENZA – Infortunio in una falegnameria, dove si è incendiata una bottiglia di alcol che ha ustionato un uomo che stava lavorando. L'uomo è finito all'ospedale con ustioni sul volto e sul torace.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 10.30, all'interno di una falegnameria che si trova in località Rambona, a Pollenza. Per cause che sono in corso di accertamento, una bottiglia che conteneva alcol ha preso fuoco. Il ferito, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti e le medicazioni del caso. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.

