POLLENZA - In contrada Piane di Chienti, a Pollenza, è stato inaugurato “Safe & green’’, un prototipo di abitazione in scala reale che porta a sintesi le migliori tecnologie antisismiche, di sostenibilità energetica e domotica presenti sul mercato.

Finanziato dalla Regione Marche, il progetto innovativo ha come lead partner Fintel gas e luce, società del gruppo Alperia, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas, di energie rinnovabili e mobilità elettrica, e altre due aziende del territorio maceratese, che sono l’impresa edile Renew specializzata nei sistemi costruttivi in acciaio e la Graziosi Sandro, che si occupa di efficientamento energetico. ‘’Save & green’’ farà da vero e proprio dimostratore e gli utenti potranno testare in prima persona le tecnologie, i materiali utilizzati e valutare la qualità del manufatto, il confort abitativo, la salubrità degli ambienti, l’efficienza energetica e soprattutto la sicurezza della sua struttura portante. L’edificio si sviluppa in 180 metri quadrati, in due piani costruiti in streel frame, struttura antisismica. È quasi totalmente autonomo dal punto di vista energetico e carbon free’. Attraverso la collaborazione di Wisense è stata installata nelle fondamenta dell’edificio una stazione test dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ne consente il monitoraggio sismico e strutturale. Soluzioni domotiche sono state adottate per il controllo dell’illuminazione, del clima e dei consumi energetici oltre che della sicurezza dell’edificio. ‘’Safe & green’’, come si evince dal nome, è un concentrato di ricerca nel settore della sicurezza e dell’edilizia sostenibile, voluto fortemente dalle imprese del territorio dopo il sisma del 2016. È una risposta concreta alle criticità sismiche ed esigenze di approvvigionamento energetico declinato in un innovativo modello di business. Per la riuscita del progetto sono state tante le aziende del territorio che, in rete, hanno dato il loro contributo, la Lube per quanto concerne gli arredi, la Meccano per la certificazione dei processi e prodotti e Domoticamente Green per la domotica che migliora l’abilità e la funzionalità dell’immobile. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, il presidente della provincia Sandro Parcaroli, la consigliera regionale Anna Menghi, Dunia Romoli, direttore della Fintel gas e luce, Marco Venanzetti della Renew e Raffaele Graziosi, direttore tecnico della Graziosi Sandro. «È un edificio sicuro - ha detto Dunia Romoli -. La sicurezza è fondamentale per la gente che vive in questo territorio. Nativa di Visso, avevo il pensiero di come poter dare una casa a mia figlia in futuro e ho pensato di creare questo modello di abitazione».