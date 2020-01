Premio Birraio dell’Anno, a Firenze MC77 sbaraglia tutta la concorrenza

POLLENZA - Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 hanno vinto il premio Birraio dell’Anno 2019 nel concorso che si è chiuso domenica al teatro Tuscany Hall di Firenze. Nel 2015 erano stati votati come birraio emergente e quattro anni dopo arrivano alla vetta del prestigioso concorso, organizzato da Fermento Birra, con oltre 600 birrai potenzialmente votabili e cento giudici a valutare i vari prodotti. «I due birrai marchigiani hanno saputo raccogliere i frutti seminati nel tempo e coltivati con studio, sacrifici, miglioramenti tecnologici, crescita delle competenze produttive, viaggi formativi, creatività e passione. Un mix che ha dato vita a prodotti emozionanti capaci di sorprendere con semplicità», scrive proprio Fermento Birra. Matteo e Cecilia si sono innamorati a Roma frequentando l’università. Un amore alimentato dalla passione comune per la birra che ha portato la coppia a percorrere moltissime volte la strada statale 77, che ha suggerito loro il nome del birrificio artigianale aperto nel 2013. Tra le varie birre prodotte da MC77 c’è anche l’Ape Regina che prevede l’aggiunta di miele locale e, nella versione invernale, l’Ape Regina d’Inverno, c’è la sapa di Vernaccia di Serrapetrona tra gli ingredienti utilizzati. Una grande soddisfazione per i due maceratesi che possono ambire a fare il bis nel mese prossimo al concorso del birrificio dell’anno a Rimini. © RIPRODUZIONE RISERVATA