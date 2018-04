Auto contro un pilone: tre feriti, uno soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - Tre uomini residenti a Pollenza sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel primo pomeriggio. Uno dei tre feriti, un cinquantottenne, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza, mentre gli altri due hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Macerata. Erano da poco trascorse le 14 di ieri quando si è verificato l'impatto in contrada Morla di Pollenza. L'auto con a bordo i tre macedoni improvvisamente è sbandata e ha battuto contro un pilone di cemento che era ai bordi della carreggiata. Tutti e tre gli occupanti sono rimasti feriti. Sul posto nel giro di alcuni minuti sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata per i soccorsi.