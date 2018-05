Tenta di rubare nelle case inagibili per il sisma Sciacallo finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - I carabinieri della stazione di Pollenza hanno arrestato per tentati furti aggravati un 40enne del Maceratese che nel pomeriggio aveva cercato di introdursi in due case disabitate nelle campagne pollentine perché inagibili per il sisma. L’uomo è stato bloccato dalle pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri in servizio antisciacallaggio. Il blitz è stato reso possibile grazie anche alle segnalazioni delle vittime. Le indagini hanno accertato che l’uomo, agli arresti domiciliari, aveva rubato una bilancia in un’altra abitazione. L'attività investigativa è ancora in corso.