L'arbitro trova il giubbotto nella doccia ed i vestiti nel water a fine partita

POLLENZA - La sua direzione arbitrale non deve essere piaciuta a qualcuno, che ha pensato di vendicarsi in modo tanto singolare quanto stupido. Alla fine della partita di Prima Categoria di calcio tra Montemilone Pollenza e Fiuminata, il direttore di gara trova il suo giubbetto completamente zuppo sotto la doccia e gli altri vestiti infilati nel water, anch’essi ridotti al punto da non poter essere indossati. È dovuta intervenire la società ospitante che ha messo a disposizione una tuta e una maglietta per consentire all’arbitro di lasciare il campo sportivo e riprendere la strada di casa.La società del Montemilone Pollenza ha presentato una denuncia contro ignoti sull’episodio che ora è finito sul tavolo delle forze dell’ordine. per la cronaca, la partita era finita per due a zero a favore della squadra di casa.