Ragazzo 20enne si tuffa batte la testa e sviene: arriva l'eliambulanza

POLLENZA - Batte la testa in piscina dopo un tuffo e sviene. Un ventenne di Macerata è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Il giovane ha riportato un trauma cranico. L’episodio si è verificato verso le 18 di ieri a Pollenza, nella piscina Pannelli, struttura pubblica in contrada Potenza. Il ragazzo ieri si era recato in piscina con gli amici, vista la giornata di sole. Ha deciso poi di fare un tuffo in piscina ed ha battuto violentemente il capo perdendo i sensi.Il ragazzo è stato subito soccorso dai presenti i quali hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto nel giro di poco tempo è arrivata l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha allertato l’eliambulanza per il trasporto del ferito al nosocomio dorico. Una volta giunto a Torrette il ventenne è stato sottoposto a tutte le cure del caso, tac ed accertamenti vari per valutare la gravità del trauma cranico riportato.