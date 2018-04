Tre ciclisti cadono durante la corsa dedicata a Scarponi Soccorsi dal 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POGGIO SAN VICINO – Tre ciclisti cadono durante la Granfondo, gara organizzata in memoria di Michele Scarponi ad un anno dalla sua scomparsa. I tre corridori sono rimasti feriti in altrettanti incidenti, avvenuti dopo le 13 di oggi. Le lesioni riportate, fortunatamente, sono lievi. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. La manifestazione è organizzata da Fans club Michele Scarponi, Gc Michele Scarponi Filottrano, asd tem Giuliodori Renzo Appignano e il Waipoint Mtb di Filottrano in collaborazione con l'amministrazione comunale di Filottrano.