Plasma iperimmune per la cura del Covid, parte la raccolta a Civitanova e Macerata

MACERATA - È possibile donare il plasma iperimmune anche nei centri trasfusionali di Civitanova e Macerata. A comunicarlo è l’Avis della città costiera che si sta mobilitando, insieme a quella del capoluogo e al Centro Trasfusionale della provincia, per la raccolta del plasma dei pazienti guariti dal Covid-19 che è molto importante nella terapia di cura contro il virus.

Nei mesi scorsi infatti era possibile solo fare il colloquio di valutazione nei centri di Macerata e Civitanova in relazione all’idoneità del donatore mentre poi la raccolta avveniva soltanto nei centri di Ancona, Fermo e Pesaro. «Ora invece è possibile fare la donazione presso i due centri trasfusionali anche se già da maggio, quando avevamo firmato il protocollo, eravamo già partecipi alla donazione del plasma con i colloqui» ha spiegato la presidente dell’Avis di Civitanova Chiara Cesaretti. Possono donare il plasma le persone di età compresa tra 18 e 60 anni (se si è già un donatore è possibile fino ai 65 anni), in buone condizioni generali di salute psico-fisica, cui sia stato diagnosticato il Covid-19 attraverso tampone molecolare o test sierologico da cui sia stato dichiarato guarito e comunque trascorsi 14 giorni dalla risoluzione dei sintomi o dall’interruzione della terapia anticovid. Sono esclusi donne con precedenti gravidanze e individui che hanno ricevuto trasfusioni di emocomponenti.

Per chi è interessato a donare il plasma e può farlo è possibile chiamare il centro trasfusionale di Civitanova allo 0733-823260 dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13. Intanto nel Maceratese - che anche ieri è stato maglia nera a livello regionale per contagi - continuano a registrarsi decessi legati al Covid-19 nonostante la curva epidemiologica sembra essere arrivata al suo plateau. Una la persona deceduta nelle ultime 24 ore nel Maceratese in relazione al Covid-19 secondo il consueto bollettino giornaliero della Regione Marche: si tratta di una donna di 79 anni di San Severino ricoverata all’ospedale di Macerata; presentava delle patologie pregresse. Ieri l’amministrazione di Morrovalle ha anche comunicato che è «deceduta una nostra concittadina da 85 anni per le complicanze del virus Covid-19. Esprimiamo sentite condoglianze e vicinanza ai familiari». Ieri in provincia sono stati registrati 148 nuovi contagi sui 519 a livello regionale. Stabili i ricoveri al Covid center di Civitanova dove si trovano 21 persone in terapia intensiva, 28 in semi intensiva e 14 nei reparti non intensivi. Sono ugualmente sempre otto i contagiati in semi intensiva ricoverati nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Macerata. Nel capoluogo ancora un ricovero in meno (41) rispetto al giorno precedente nell’ex palazzina di Malattie Infettive. È stato invece riempito nel giro di tre giorni il primo piano dell’ospedale di Camerino riconvertito in reparto Covid con i suoi attuali 17 ricoveri.



Sono infine rispettivamente 9, 4 e una le persone che si trovano nei pronto soccorso di Civitanova (due in meno rispetto al giorno prima), Macerata (due in meno rispetto alle 24 ore precedenti) e Camerino (una in più rispetto al giorno prima). Sono infine 4498 le persone in isolamento domiciliare (17 in più rispetto al giorno prima); di queste 315 presentano sintomi mentre 135 sono operatori sanitari.



