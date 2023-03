Pistole, fucili ma anche sciabole e balestre: rottamate oltre 2000 armi dai Carabinieri di Macerata nel biennio '20-'22

MACERATA- Pistole, fucili, armi bianche ovvero sciabole, pugnali, coltelli e balestre che nel biennio appena trascorso sono state rottamate, ovvero distrutte, nel 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, una struttura militare dell’Esercito Italiano dove avviene questo specifico procedimento. Oltre duemila in tutto le armi rottamate con la collaborazione fra il Comando Provinciale Carabinieri di Macerata e il Tribunale di Macerata che ha permesso, inoltre, di effettuare la rottamazione di più di 100 armi confiscate ed in carico al locale Palazzo di Giustizia.

La procedura

Le armi vengono raccolte presso i Comandi territoriali dell’Arma in maniera spontanea oppure perché disposto dall’Autorità Giudiziaria; nel primo caso vengono depositate in quanto gli interessati ne rifiutano il possesso o vengono ereditate da familiari che sono sprovvisti dei necessari titoli autorizzativi; nel secondo perché c’è una disposizione dell’Autorità Giudiziaria poichè l’arma è oggetto di attività di indagine. Nel biennio trascorso in tutto il territorio maceratese numerosi sono stati i casi di violazione che hanno causato il ritiro immediato del titolo e di tutte le armi ad esso connesse.