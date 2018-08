Consigliere comunale e allenatore di calcio stroncato da un infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIORACO - Tutto il paese della carta è sconvolto, per la morte improvvisa di Vito Onesta, da tutti conosciuto come Giorgione, il coordinatore della Protezione civile di Pioraco. L’uomo un gigante buono apparentemente un po’ burbero, ma di una bontà infinita, giovedì sera è tornato a casa dopo la serata trascorsa alla festa del Gambero di fiume, ha appena fatto in tempo a parcheggiare l’auto sotto a casa e si è accasciato, colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.Avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 31 agosto. Una vita trascorsa a lavorare in cartiera, da poco tempo era andato in pensione e si era dedicato alla vita della comunità, sia nel ruolo di consigliere comunale eletto con l’attuale maggioranza, sia soprattutto nel ruolo di coordinatore della Protezione civile a cui teneva moltissimo e che lo vedeva impegnato in tante manifestazioni, non solo a Pioraco, ma anche fuori. Faceva anche l’allenatore di calcio a Castelraimondo. Di recente aveva prestato servizio con i suoi colleghi anche a diversi concerti di Risorgi Marche. Tutto il paese è rimasto sconvolto. L’uomo lascia la moglie. La camera ardente è stata allestita all’ospedale di Camerino, i funerali si terranno oggi alle ore 11 al palazzetto dello sport di Pioraco. «Nonostante il tuo carattere burbero avevi un cuore grande ed eri sempre disponibile e contento di quello che organizzavamo. L’altra sera ti abbiamo visto ballare felice con la tua nipote, ti vogliamo ricordare così», gli ha scritto un’amica.