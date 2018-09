Schianto contro un cinghiale: l'auto sulla statale finisce fuori strada e cappotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIORACO - Spunta un cinghiale in mezzo alla carreggiata, l’auto non riesce a schivarlo, si ribalta e finisce fuori strada dopo l’impatto. Momenti di paura per una coppia che si è vista apparire all’improvviso l’animale: marito e moglie, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite, ma lo spavento è sicuramente stato notevole. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7,30 lungo la statale, nel tratto compreso tra Pioraco e Fiumi