Pioraco, botte da orbi nella spedizione punitiva tra taglialegna: due in manette e sette denunciati

PIORACO - Botte da orbi nella spedizione punitiva tra taglialegna: un uomo e una donna in manette. Era il 29 agosto quando sulla provinciale che collega Pioraco a Castelraimono si scatenò il far west con calci e pugni contro due giovani romeni. La strada è stata bloccata per diversi minuti con auto ferme: l’aggressione si è consumata davanti agli occhi di numerosi automobilisti che hanno subito chiamato, spaventati, il 112.

A conclusione dell’indagine, i carabinieri di Pioraco nella serata di ieri hanno tratto in arresto due soggetti ritenuti responsabili delle lesioni causate ai due operai. Gli arrestati sono un rumeno trentatreenne ed una quarantacinquenne

italiana che sono stati posti ai domiciliari. L’attività condotta dalla Compagnia Carabinieri di Camerino ha consentito

complessivamente di giungere alla denuncia in stato di libertà di sette persone per il reato di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento e l’arresto dei due responsabili ed ha chiarito inoltre la dinamica dell’aggressione cristallizzando la ricostruzione dei fatti anche grazie al recupero di un filmato.