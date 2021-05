Nonna Tullia sindaco per un giorno: consegnata la fascia tricolore alla centenaria

PIORACO - Un giorno “da sindaco”, in fascia tricolore, per la persona più anziana di Pioraco Tullia Memè: è questo l’omaggio che ha voluto farle il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi, per celebrare in modo originale la donna che ha raggiunto il secolo di vita.

La donna ha voluto rievocare un mondo che non esiste più ma che rivive nei ricordi di una Pioraco «in cui c’era tutto, non ci mancava nulla. Era pieno di botteghe, c’erano addirittura quattro barbieri, non uno solo come oggi». La nonnina ha le idee chiare su cosa farebbe come primo cittadino: «Se fossi stato sindaco io non sarebbe andato via nessuno. Avrei detto ai piorachesi che prendono la paga qua, di trovarsi una casa a Pioraco, di abitare qua, altrimenti niente lavoro. Invece chi lavora da noi prende il salario e spende fuori, qui non acquistano niente, piano piano diverse attività hanno chiuso».

