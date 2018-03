Ladro maldestro si fa male mentre rompe una finestra I vicini lo fanno arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIORACO - Va a rubare a casa di un amico, si fa male mentre sfonda una finestra con la mano, attirando l'attenzione dei vicini, scappa senza prendere nulla e viene arrestato dai carabinieri della compagnia di Camerino, guidati dal tenente Roberto Nicola Cara. È accaduto ieri a Pioraco verso mezzanotte e mezza. F.B., 44enne disoccupato, si è arrampicato all'esterno primo piano di un palazzo, salendo dai tubi del gas. In quel momento in casa non c'era nessuno. Il trambusto ha allertato i vicini, che hanno chiamato i carabinieri, i quali a terra hanno trovato tracce di sangue. I militari hanno trovato il 44enne a casa sua, arrestandolo, lui ha ammesso di essere il responsabile del presunto furto. È stato portato in caserma a Pioraco, in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.