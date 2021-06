Cade durante un'escursione, donna soccorsa e portata in eliambulanza all'ospedale

PIORACO - Cade durante un'escursione lungo il sentiero "del Sole", nel territorio comunale di Pioraco: donna recuperata dal soccorso Alpino e trasportata in eliambulanza all'ospedale di Macerata.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata odierna, attorno alle ore 13. La donna, di Ancona, mentre si trovava in compagnia di alcune amiche, è scivolata lungo il sentiero riportando un trauma alla caviglia.

Considerata la zona particolarmente impervia, per recuperarla, è stata allertata l'eliambulanza. Il personale del soccorso Alpino e speleologico della Stazione di Macerata, è riuscito a raggiungere la donna, che è stata poi caricata in eliambulanza e trasportata dai sanitari all'ospedale di Macerata per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 16:33

