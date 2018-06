Trovato morto in casa La scoperta choc fatta da suo nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIORACO - Trovato morto in casa dal nipote. Il dramma è avvenuto ieri sera a Pioraco, la vittima è un settantenne gravemente malato. L’uomo viveva da solo ma i familiari non gli avevano mai fatto mancare la loro vicinanza. Ieri a pranzo aveva mangiato con loro e in serata un suo nipote si era recato nella sua abitazione per verificare le condizioni. E qui ha fatto la drammatica scoperta. Il settantenne era riverso a terra privo di vita, stroncato da un malore. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Pioraco. Il medico non ha potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso. Constatate le cause naturali della morte, è stato immediatamente dato il nulla osta per il rilascio della salma.