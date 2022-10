Pieve Torina, coltiva marijuana nel giardino, ma al momento del raccolto arrivano i carabinieri: 37enne denunciato

CAMERINO - Coltivava marijuana nel giardino di casa ed era quasi il momento di un fiorente raccolto, ma purtroppo per un 37enne di Pieve Torina sono arrivati prima i carabinieri di Camerino che hanno trovato, oltre a sostanza già "pronta", anche cinque piante altre un metro e mezzo.

L'uomo aveva allestito una coltivazione di Mariujana nel giardino della sua abitazione. L’operaio infatti, oltre a detenere trecento grammi di sostanza stupefacente, aveva anche cinque piante alte oltre un metro e mezzo e pronte per essere tagliate e messe ad essiccare. I militari, dopo aver effettuato un controllo su strada, spostavano l’attenzione all’autovettura e alla residenza dell’uomo giungendo alla scoperta della piantagione in avanzato stato di maturazione. Per il giovane scattava la denuncia per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.