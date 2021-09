Scuola da salvare, il piano del sindaco: trecento euro di contributo per ogni nuovo bambino iscritto

PIEVE TORINA - La resilienza nelle zone colpite dal sisma viene coltivata anche attraverso le nuove generazioni che saranno protagoniste del futuro e della rinascita di questi luoghi. È per questo che il sindaco Alessandro Gentilucci ha annunciato l’iniziativa di assegnare un contributo di 300 euro ad ogni nuovo bambino che sarà iscritto all’Istituto comprensivo Monsignor Paoletti e frequenterà la prima classe della scuola primaria del paese.



«La scuola, per Pieve Torina, rappresenta un punto fermo, un simbolo d’eccellenza: - ha ribadito il primo cittadino -. L’Itc Monsignor Paoletti, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido sono strutture all’avanguardia, progettate per accogliere e sostenere i nostri giovani, che sono il futuro di tutto il territorio. Per questo abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il nostro impegno mettendo a disposizione un fondo comunale grazie al quale assegneremo un contributo una tantum di 300 euro ad ogni nuovo iscritto all’Isc Monsignor Paoletti». Dunque le famiglie che sceglieranno di iscrivere i propri bambini alla scuola di Pieve Torina riceveranno questo contributo dall’amministrazione comunale che, in un periodo legato anche alla crisi economica dovuta alla pandemia, può certamente fare comodo al bilancio familiare.

«Il contributo in denaro va inteso in questo senso, come segnale forte da parte della nostra comunità nel voler sostenere e incentivare la scolarità che riteniamo un servizio fondamentale e irrinunciabile per il nostro paese e per le famiglie che vi risiedono – sottolinea Alessandro Gentilucci -. È la prima volta che adottiamo questo provvedimento ed è anche un premio che vogliamo dare a quelle famiglie che sono volute rientrare a Pieve Torina e che vogliono rimanere in questi territori. Questo contributo viene erogato solo agli iscritti alla prima classe elementare ed al momento abbiamo dieci bambini le cui famiglie riceveranno questa erogazione in denaro. È la volontà che abbiamo nell’investire sulle future generazioni che sceglieranno di rimanere nel nostro Comune. Del resto nell’Itc Monsignor Paoletti abbiamo fatto anche investimenti per migliorare le aule installando apparecchiature di ventilazione meccanica controllata, cerchiamo di essere qualitativamente all’avanguardia e cerchiamo di dare questa opportunità ai nostri ragazzi attraverso questa sperimentazione del contributo che vuole accendere una lente di ingrandimento sulle scuole del cratere sismico. Avere 10 bambini in prima elementare, cioè una classe intera rispettando le norme previste dalla legge, è un grande un risultato».

