Scoppia l'incendio nella casa mobile: paura per una famiglia di sfollati

PIEVE TORINA – Casetta su ruote in fiamme a Pieve Torina. All'origine del rogo, un probabile corto circuito di una stufa elettrica usata per il riscaldamento. Attimi di paura anche per la presenza di due bombole a gas, ma l'intervento tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri, per fortuna ha evitato più gravi conseguenze. Una famiglia sfollata che risiedeva nella casetta mobile, non lontano dalla propria abitazione lesionata in attesa di poterla riparare, è rimasta senza un posto dove stare perchè la casetta è andata in grande parte distrutta, ma di loro si sta occupando il comune di Pieve Torina, che li collocherà presso una struttura alberghiera, in attesa di poter rientrare in paese.