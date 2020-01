Rapina in banca da 130mila euro, una vittima: «I banditi hanno derubato i beni di noi terremotati»

PIEVE TORINA - «Tra le cassette di sicurezza scassinate in banca a Pieve Torina c’è anche la mia: dentro c’erano alcuni oggetti cari, che avevo messo per conservarli e riprenderli una volta che sarei rientrato a casa, dopo i lavori post terremoto. Sono scampati alle scosse, ma non ai malviventi. Lo dico con amara consapevolezza, spero di riaverli perché sono ricordi ed hanno un importante valore affettivo. È una cosa vergognosa che siano venuti a rubare a Pieve Torina, dove abbiamo ben altri e gravi problemi».

Con queste parole uno dei titolari delle cassette di sicurezza della filiale Ubi Banca di Pieve Torina, commenta la rapina da almeno 130mila euro messa a segno nella mattinata di venerdì scorso, quando due banditi hanno atteso sotto casa l’unico dipendente e con la minaccia di una pistola lo hanno costretto a condurli in banca e ad aprire la filiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA