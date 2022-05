Muore schiacciato contro un muretto mentre spinge l'auto: il dramma sconvolge l'intera comunità

PIEVE TORINA - La notizia si sta diffondendo lasciando tutti di stacco anche se la dinamica che sta sconvolgendo l'intero territorio è ancora da ricostruire. Pochi elementi e il dramma che sè consumato in mattinata a Pieve Torina dove una persona mentre stava spingendo un'auto è rimasto schiacciato contro un muretto. Non un incidente qualsiasi, è servito poco per capire che si trattava di una tragedia: sul posto i carabinieri e il 118 quindi anche l'intervento dell'eliambulanza ma tutto si è rivelato inutile.

