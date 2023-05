Incubo finito, ritrovato vivo l'uomo di cui da ieri pomeriggio si erano perse le tracce

PIEVE TORINA - Per tante ore con il cuore in gola: i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono stati impegnati ieri sera in un intervento di ricerca di un uomo nel comune di Pieve Torina di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio. Esito positivo con la notizia - adesso ufficiale - che l'anziano (84 anni) è stato ritrovato vivo.

Sul campo, oltre 15 tecnici hanno perlustrato la zona, coadiuvati da due unità cinofile molecolari del Cnasas e un pilota Uas (drone dotato di termografica), sempre appartenente al servizio regionale. Il centro di coordinamento è stato allestito lungo l’asse stradale principale. Importante anche il contributo di vigili del fuoco, Protezione Civile e Carabinieri.