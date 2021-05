Schianto da brividi tra un'auto e un camion a Pieve Torina, il conducente della macchina finisce in ospedale

PIEVE TORINA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pieve Torina per un incidente stradale tra un camion e una macchina. Ferita la persona alla guida dell'auto, le sue condizioni non sono gravi. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Presenti sul posto anche il 118 e i carabinieri.



