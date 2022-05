Cestello della piattaforma danneggiato, due operai volano da un'altezza di quattro metri

PIEVE TORINA - Brutta caduta all’interno di un cantiere edile a Pieve Torina per due operai che stavano svolgendo dei lavori a diversi metri da terra. Nel pomeriggio un 56enne e un 67enne si trovavano su una piattaforma mobile per fare dei lavori, quando all’improvviso sarebbero caduti da un’altezza di circa 4 metri a causa di un danno al cestello che li ha sbilanciati e fatti precipitare a terra. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con l’arrivo del 118 e dell’eliambulanza. Il 67enne è stato elitrasportato all’ospedale di Torrette, mentre il 56enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Camerino. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA