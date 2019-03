Brucia le foglie secche ma incenerisce un ettaro di bosco: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE TORINA – Brucia le foglie secche ma così facendo incendia il bosco: denunciato.Ieri pomeriggio i carabinieri forestali di Pieve Torina sono intervenuti nelle località “Casavecchia” – “Molleggia” del comune di Pieve Torina per un incendio boschivo che ha interessato un’area boscata costituita da un ceduo di latifoglie ed un piccolo frutteto, per un totale stimato in circa un ettaro. Terminato l’intervento di spegnimento dei Vigili del fuoco di Camerino, i militari hanno immediatamente messo in atto il protocollo per l’individuazione del punto di innesco del fuoco.A seguito dei rilievi tecnici e delle connesse indagini accertavano che l’incendio era stato causato dalla combustione di un cumulo di foglie secche provenienti dalla ripulitura del frutteto, sfuggita al controllo dell’agricoltore. L’autore del gesto è stato denunciato per il resto di incendio boschivo colposo.