PIEVE TORINA - Trecento euro ai nuovi iscritti alla scuola primaria di Pieve Torina. È la scuola “aperta” quella che ha in mente Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, ma anche una scuola che rappresenti la base del rilancio del paese colpito dal sisma.



«Una scuola di qualità che valorizzi il contesto ambientale e sia più in linea con le specificità del nostro territorio - spiega il primo cittadino -. Ecco perché abbiamo investito e continuiamo a investire sulla scuola: dobbiamo dotare l’entroterra di servizi base per far sì che la gente, le famiglie, decidano di restare qui. Vedere il sorriso dei bambini mentre entrano in classe è indice di un sistema che funziona, nonostante tutto. Lo sforzo che stiamo portando avanti come sindaci e come strategia nazionale delle aree interne va nella direzione di qualificare ulteriormente la formazione scolastica: edifici architettonicamente all’avanguardia, corsi di inglese, piattaforma digitale dedicata, seminari per i docenti». In questa logica va inserita l’iniziativa che il Comune di Pieve Torina sta portando avanti ormai da qualche anno: donare un assegno di 300 euro a ogni nuovo iscritto alla prima classe della primaria, «un incentivo economico - prosegue Gentilucci - che può essere d’aiuto alle famiglie che investono sul proprio futuro qui, e per esaudire il desiderio di qualche bambino. Un piccolo gesto, ma di grande valore simbolico».