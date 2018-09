Anziani vessati e aggrediti nella casa di riposo: condannate due persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE TORINA - Maltrattamenti alla casa di riposo di Pieve Torina. Condannate la coordinatrice della struttura e una Oss, una operatrice socio-sanitaria e il legale rappresentante della cooperativa che gestiva la casa di riposo sono stati assolti, per un’altra Oss è stato disposto il non luogo a procedere. È l’esito del processo celebrato ieri mattina dinanzi al Gup Domenico Potetti e al Pm Stefania Ciccioli.La vicenda risale a diversi anni fa quando, secondo l’accusa dall’ottobre del 2013 al 6 aprile del 2015 in dieci (la coordinatrice della casa di riposo, il legale rappresentante della cooperativa che gestiva la struttura e otto Oss), a vario titolo, avrebbero costretto gli anziani ospiti a subire vessazioni e aggressioni. Per la procura le Oss avrebbero spintonato e strattonato alcuni degli anziani e non avrebbero provveduto in modo adeguato alle loro necessità anche alimentari, mentre alla coordinatrice della casa di riposo e al legale rappresentante della cooperativa era stata contestata la mancata adozione di provvedimenti che avrebbero impedito i presunti maltrattamenti. Gli anziani vittime delle vessazioni sarebbero stati 19.