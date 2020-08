Il Comune sistema piazza Nassiriya. Stop alla sporcizia e al verde incolto

CIVITANOVA - Piazza Nassiriya nel giro di poche ore è tornata al suo splendore. Tagliata l’erbaccia che cresceva accanto alla lapide con i nomi degli uomini dell’Arma caduti nel tragico attentato nella città irachena. E nel resto dell’area raccolti tutti i rifiuti. C’erano piatti, bicchieri e posate di plastica, scatoloni, sacchetti, resti di materiale edile. Ben curate anche le aiuole degli alberi che contornano il piazzale posto nel mezzo della zona commerciale. Insomma, un intervento certosino.



Ieri mattina, dopo le segnalazioni e il conseguente servizio su queste colonne, finalmente è arrivata la sistemazione dell’area. Le foto pubblicate sul Corriere Adriatico avevano evidentemente colto nel segno. Non solo i cittadini ma anche le istituzioni della provincia hanno preteso la pulizia. Un’azione che merita ogni strada ed ogni zona della città. Ma certo l’intitolazione ai militari caduti nell’adempimento del loro dovere ha reso la situazione ancora più inaccettabile. Ed il Comune è prontamente intervenuto. «Dopo il servizio – ha detto il sindaco Ciarapica – mi sono immediatamente attivato. Ho chiamato il Cosmari che ha subito messo a disposizione personale per lo sfalcio dell’erba, la raccolta e il conferimento dei rifiuti. Questo a dimostrazione di come di fronte ad una segnalazione, cerchiamo sempre di intervenire tempestivamente».



Cosa che in effetti, per piazza Nassiriya, è avvenuta anche in passato. Più volte oltraggiata da rifiuti, in passato anche da bivacchi, con le conseguenze che ben si possono immaginare. Ora l’ulteriore passo è rendere la pulizia dell’area un’operazione sistematica, ripetuta periodicamente nel tempo. «Anche di questo ho parlato con il Cosmari – prosegue il primo cittadino –, piazza Nassiriya va sicuramente inserita nel “giro” che i dipendenti effettuano negli spazi pubblici della città. Dunque gli interventi non saranno più in seguito alle segnalazioni dei cittadini ma programmati secondo un lasso di tempo da stabilire operativamente da parte del Cosmari». La sporcizia e il degrado prima del degrado, in effetti, durava da diverso tempo. «Questo perché – conclude il sindaco – fino a giugno anche questo tipo di interventi è stato bloccato dal Covid. Diverse zone sono rimaste indietro e dobbiamo recuperare. Pian piano lo stiamo facendo. Sicuramente piazza Nassiriya meritava priorità. In ogni caso, stiamo intervenendo in più punti di Civitanova».



Una zona che tornerà a breve ad essere "vissuta". Infatti piazza caduti di Nassirya ospiterà il mercato all'ingrosso di calzature. La sua sede naturale è il piazzale dello stadio che, però, deve essere lasciato libero dal 28 agosto al 25 settembre per la manifestazione International Motordays (18-20 settembre). Lasso di tempo necessario al montaggio e allo smontaggio degli stand. Perciò sarà trasferito proprio nella piazza in questione.