Trovata e arrestata la ladra latitante che era scomparsa nel nulla

PETRIOLO - Era ricercata da tempo e alla fine i carabinieri sono riusciti a fare scattare le manette ai suoi polsi. Nella mattina di ieri i militari della stazione di Urbisaglia hanno rintracciato e tratto in arresto una donna bosniaca di etnia rom (H. B. le sue iniziali, 45 anni) ricercata dal mese di novembre del 2017.Nei suoi confronti era stata disposta l’esecuzione di un provvedimento definitivo emesso dalla Corte d’Appello di Ancona che prevedeva la traduzione in carcere e l’espiazione di un anno di reclusione per furti commessi in provincia di Ancona dal 2012 al 2017. La donna, pluripregiudicata, in passato era stata agli arresti domiciliari ad Urbisaglia. Da tempo aveva fatto perdere ogni traccia di sé, rendendosi di fatto irreperibile.