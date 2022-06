Operaio di 46 anni si toglie la vita impiccandosi nel garage di casa. La scoperta choc fatta dai familiari

PETRIOLO - Ha deciso di mettere fine alla propria vita impiccandosi nel garage. La tragedia si è consumata poco dopo le ore 19 a Petriolo. La vittima è un uomo di 46 anni. A fare la tragica scoperta sono stati i famigliari che immediatamente hanno dato l’allarme: gli operatori del 118 sono giunti sul posto in poco tempo, ma purtroppo ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare, a loro non è restato altro che constatare la morte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti previsti in queste circostanze prima della restituzione della salma ai famigliari.

Ultimo aggiornamento: 21:04

