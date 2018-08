Precipita da tre metri e batte la testa nel cantiere Sae: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIOLO - Operaio cade dalla scala nel cantiere delle Sae. L'uomo di 53 anni è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.Il cinquantatreenne ha riportato un trauma cranico e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli altri operai che erano nel cantiere hanno avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle condizioni del ferito, ha allertato l'eliambulanza per il trasporto dell'operaio al nosocomio dorico.