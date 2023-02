PETRIOLO - Dalla fine di una vita il seme per la speranza altrui. È la storia di Pierluigi Camacci, sessantottenne di Petriolo venuto a mancare nella mattinata di mercoledì: la famiglia ha dato l’assenso alla donazione degli organi. Martedì scorso, mentre stava preparando la colazione un malore improvviso. È stato trovato a terra incosciente dal figlio Alessio, 34 anni, e dalla moglie Stefania Pirro.

Immediata la chiamata al numero di emergenza e la corsa all’ospedale di Macerata, prima del trasferimento al nosocomio di Camerino. All’uomo è stato diagnosticato un aneurisma e purtroppo non c’era più nulla da fare. Il figlio Alessio e tutti i familiari hanno autorizzato la donazione degli organi e sono stati prelevati fegato, cornee e reni. «È stata la scelta giusta. Mio padre era un buono, così facendo ha potuto manifestare la sua bontà con la massima espressione – lo struggente ricordo del figlio Alessio -. Mi mancherà moltissimo, a lui dedicherò tutte le vittorie che sarò in grado di raggiungere nel resto della vita. Lo renderò orgoglioso in tutto ciò che potrò, facendo leva sui suoi insegnamenti». I funerali si sono svolti nella mattinata di ieri a Petriolo nella chiesa dei Santi Martino e Marco.